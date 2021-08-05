"Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" прекращают работу

Проекты "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" сообщили о прекращении своей работы. 4 августа Роскомнадзор заблокировал доступ к их сайтам.

"К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики - тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались", - говорится в заявлении редакции "Открытые медиа" в своем телеграм-канале.

В среду стало известно о блокировке Роскомнадзором сайтов интернет-изданий "Открытые медиа" и "МБХ медиа", наряду с ними был ограничен доступ к сайту "Правозащиты Открытки". Как пояснили в надзорном ведомстве, это было сделано по требованию Генпрокуратуры, которая считает, что эти сайты связаны с организациями Михаила Ходорковского Open Russia Civic Movement и Open Russia, признанными в России нежелательными.

Генпрокуратура сослалась на статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях, уточняет издание.

Главный редактор издания "Открытые медиа" Юлия Ярош и её заместитель Максим Гликин обжаловали в суде решение Минюста РФ о признании их СМИ-иноагентами. 15 июля Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов. Кроме Ярош и Гликина, тогда этот статус был присвоен главреду "Проекта" (признан нежелательной организацией в РФ) Роману Баданину, а также четырем сотрудникам издания - Ольге Чураковой, Петру Маняхину, Марии Железновой и Юлии Лукьяновой, а также корреспондентке "Радио Свобода" (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Елизавете Маетной.

Ранее о самоликвидации объявила неправительственная организация "Открытая Россия", учрежденная в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

Весной 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

В июле и сентябре 2020 года в московском офисе "Открытой России" были проведены обыски. Следственные действия были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.

Вскоре после самоликвидации, 31 мая 2021 при посадке в самолет был задержан уже бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. 02 июня суд постановил заключить его в СИЗО сроком на два месяца по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ).