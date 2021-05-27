Закрытая "Открытая Россия": организация объявила о самоликвидации
Неправительственная организация "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, членство всех участников аннулируется. Об этом объявил исполнительный директор организации Андрей Пивоваров.
"Открытая Россия" полностью прекращает свою деятельность. Только что совет организации проголосовал за это решение. [...] Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования", — сообщил председатель "Открытки".
Пивоваров пояснил, что сделано это во избежание уголовного преследования членов организации.
По словам председателя, Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ. "На любого человека, связанного с "Открыткой", можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей", - добавил он.
Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.
Весной 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).
В июле и сентябре 2020 года в московском офисе "Открытой России" были проведены обыски. Следственные действия были связаны с делом ЮКОСа 2003 года.
О "третьем деле" ЮКОСа стало известно в мае 2019-го. Позднее генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что дело против принадлежавшей Михаилу Ходорковскому компании действительно расследуется. Политика и бывшего совладельца ЮКОСа, а также других неназванных фигурантов дела, подозревают в легализации 6 млрд долларов в период с 1995 по 2003 годы, сообщили информагентства со ссылкой на официальный канал Генпрокуратуры.