По иску Минюста московским судом 25 января 2003 года была ликвидирована Московская Хельсинкская группа — старейшая правозащитная организация России, работавшая ещё в СССР с 1989 года.

За два дня до этого “нежелательной организацией” был признан Фонд Андрея Сахарова, представленный в Москве Сахаровским центром - ещё один из правозащитных столпов российского гражданского общества. Россия постепенно выходит из международных договоров, всё больше становясь государством-изгоем.

Избавиться от участия в международных организациях и закрыть все правозащитные НПО буквально стало задачей внутренней и внешней политики Кремля. Присутствие правозащитных центров и механизмов в обществе - важнейший элемент сдержек и противовесов, который помогает любой цивилизованной стране избежать узурпации власти и скатывания в авторитаризм и диктатуру. А ведь после распада Советского Союза Россия вступила именно на такой цивилизованный путь гармонизации отношений с внешним миром. Но обо всём по порядку.

Совет Европы - зачем он нужен?

Россия вступила в старейшую правозащитную организацию Европы в 1996 году, когда слово “демократизация” ещё не было ругательным. Деятельность Совета Европы основана на трёх базовых принципах: защита прав человека, развитие демократии и верховенство права. Исполнение этих принципов делает общество более гуманным, и при этом повышает ответственность государство перед обществом. Так, России пришлось отказаться от смертной казни (был введён мораторий в момент вступления в СЕ в 1996 году).

Россия участвовала во многих проектах Совета Европы, которые незримо помогают обществу лечить “болезни” в системе: это касается и защиты прав национальных меньшинств, и реформы пенитенциарной системы, и борьбы с домашним насилием, и ещё десятков проектов межгосударственного сотрудничества, позволяющие стране гармонизировать свои законы с остальным миром и играть по тем же правилам, что и другие развитые страны.

Запреты и бегство из международных структур

Первый звонок прозвенел в 2011 году, когда МИД принял решение закрыть представительство Совета Европы в РФ, обозначив постепенный отказ от участия в программах организации под предлогом отсутствия в стране каких-либо проблем с правами человека. В то же время Россия начала покидать некоторые структуры ООН.

Воинственное отношение к внешнему миру привело к обсуждению и принятию законов, ограничивающих деятельность не только международных фондов, но и российских некоммерческих организаций.

"Агора" и "Голос"

В феврале 2016 года верховный суд Татарстана ликвидировал Межрегиональную ассоциацию правозащитных общественных объединений "Агора", признанную иностранным агентом ещё в 2014 году. Юристы организации помогали пострадавшим от беспредела со стороны полиции и сотрудников ФСИН, защищали фигурантов "болотного дела", представляли интересы сотрудников других НКО, которые попали под уголовное преследование, в том числе ассоциации "Голос", Союза комитетов солдатских матерей России, Российского исследовательского центра по правам человека и других НКО. Движение за честные выборы и защиту прав избирателей “Голос” было признано иноагентом в 2021 году, а позднее Роскомнадзор заблокировал сайт движения за публикацию информации о войне в Украине.

"Мемориал"

Долго с Минюстом “воевал” международный правозащитный и благотворительный центр Мемориал, также “аксакал” гражданских инициатив, созданный ещё в годы горбачёвской перестройки для исследования политических репрессий в СССР. Российское юрлицо было ликвидировано по решению Мосгорсуда в декабре 2021 года. А осенью 2022-о Нобелевский комитет присудил “Мемориалу” премию мира. Сегодня продолжают работу независимые эксперты, связанные с обществом “Мемориал”, но сама организация оказалось “нежелательной” на территории РФ.

Фонд Андрея Сахарова

В январе 2023 года было вынесено решение о признании “нежелательной организацией” фонда Андрея Сахарова, который представлен в Москве одним из последних правозащитных оплотов - Сахаровским центром, основанным вдовой академика Сахарова Еленой Боннер в 1989 году. Руководитель центра Сергей Лукашевский в ответ на это решение отметил в публикации в соцсетях:

“Российские власти могут под угрозой уголовного преследования запрещать [нашу] совместную работу и формальные контакты, но их стремление разрушать сотрудничество, утверждать разделение и вражду исторически обречено.”

Московская Хельсинская Группа

И вот настала очередь Московской Хельсинской Группы, правозащитной организации возникшей в СССР ещё в 1976 году. Более 20 лет до конца жизни в 2018-м МХГ неустанно возглавляла стойкая Людмила Алексеева. Мосгорсуд 25 января рассмотрел иск Минюста о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Формальным поводом для судебных претензий послужило то, что члены МХГ участвуют в мероприятиях “за пределами своего региона” регистрации, то есть города Москвы.

Также в январе 2023-о российские власти, формально покинув Совет Европы, решили отказаться от действия на территории страны ряда документов. В их числе Конвенция о защите прав человека и основных свобод (созданная 4 ноября 1950 года на основе Всеобщей декларации прав человека ООН), Европейская конвенция о пресечении терроризма, Хартия местного самоуправления и Социальная хартия. Названия этих и других документов, подписанных в своё время Россией в рамках Совета Европы, возможно, мало что говорят российскому обывателю. Но именно такие рамочные соглашения заставляют чиновников всех уровней, живущих на бюджетные деньги, задумываться о легитимности своих действий, а законы и правила внутри страны становятся более прозрачными и начинают работать на благо её граждан.

Здесь приведён далеко не полный список изгнанных из России правозащитных организаций. Правительство продолжает политику изоляции и культурной самодостаточности, вводя всё новые ограничения и преследуя те или иные группы населения. За последние 30 лет в РФ остаются нерасследованными десятки убийств журналистов, а все функции гражданского общества сведены к пассивной роли структур, которые находятся под полным контролем государства. И тут ещё раз стоит вспомнить академика Сахарова, автора первого проекта конституции свободной России:

Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода - свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. академик А.Д.Сахаров

И перефразируя академика Сахарова, можно лишь добавить, разобщенность общества, как и разобщенность человечества, угрожает ему гибелью.