Жители небольшого литовского городка Девянишкес на границе с Беларусью выступили против планов правительства разместить около 500 мигрантов в заброшенном здании, расположенном в двадцати метрах от местной школы. Десятки людей блокировали работу строителей по реконструкции помещения. Из-за непрекращающегося потока нелегалов с территории Беларуси власти Литвы вынуждены искать новые возможности для их размещения.

"Местные жители обеспокоены тем, что они окажутся в меньшинстве рядом с этими мигрантами, - говорит член местного совета. - Это касается безопасности, это другая религия и, возможно, болезни".

Валентина, жительница Девянишкеса: "Очень близко к школе. Разве они не могут найти более удаленное место в Литве, где-нибудь подальше от жителей?"

Нийоле, жительница Девянишкеса: "Нам не нужны иностранные иммигранты, мы хотим жить так же, как раньше - мирно, растить наших детей в мире и иметь возможность выходить на улицу без страха".

Протесты принесли свои плоды - власти пообещали, что в Девянишкесе, где живет около 700 человек, будут размещены только мигранты с семьями и лишь до 1 сентября, а затем их переведут в другие районы.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны почти 2,5 тысячи нелегалов, что в 30 раз больше, чем за весь прошлый год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в ЕС, однако на фоне санкций Запада больше не станет в этом усердствовать.