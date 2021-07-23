Лукашенко продолжает "зачистку"

Александр Лукашенко заявил, что продолжит репрессии против активистов гражданского общества, которых он считает "бандитами и иностранными агентами". При этом непризнанный Западом белорусский президент, оставшийся у власти год назад, упрекнул чиновников своей администрации в том, что ранее те разрешили деятельность неправительственных организаций, которые он назвал "вредными для государства".

Александр Лукашенко: "Мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? А сейчас оглянулись: Ба! Это же вред для государства! Идёт зачистка. Вы думаете, это просто? Там же уже тысячи людей работают, наших людей, и, в основном, с повёрнутыми, промытыми мозгами за чужие деньги".

В последние недели белорусские власти участили рейды и аресты независимых журналистов и представителей гражданского общества. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что только в этом месяце силовики провели более 200 обысков в офисах и квартирах журналистов и активистов. Десятки людей арестованы, многие вынуждены были уехать из страны.

Борис Горецкий, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов: "Складывается впечатление, что к годовщине президентских выборов власть поставила задачу отрапортовать о полной зачистке вообще какого-либо инакомыслия в Беларусси. В последние дни мы постоянно слышим о ликвидации ряда общественных организаций".

Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе своего визита в США призвала Вашингтон усилить давление на Лукашенко и ввести против него новые санкции, чтобы добиться освобождения политзаключенных и заставить его начать диалог с оппонентами.