У мечети Аль-Акса клоуны развлекают детей, чьи родители пришли на молитву по случаю праздника Ид аль-Адха. В Иерусалиме такие мероприятия во время исламских праздников стали уже традиционными.
Ид аль-Атха — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе; он знаменует собой окончание хаджа.
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