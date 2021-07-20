У мечети Аль-Акса клоуны развлекают детей, чьи родители пришли на молитву по случаю праздника Ид аль-Адха. В Иерусалиме такие мероприятия во время исламских праздников стали уже традиционными.

Ид аль-Атха — праздник жертвоприношения, один из главных в исламе; он знаменует собой окончание хаджа.