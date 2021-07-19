Вакцине БЦЖ — 100 лет

Прививке БЦЖ исполняется сто лет: 18 июля 1921 года французы Альбер Кальмет и Камиль Герен впервые поставили её младенцу, чья мать умерла от чахотки. Ребёнок был спасён. В честь врачей прививку и назвали — бацилла Кальмета-Герена. До сих пор штамм живой, но ослабленной палочки бычьего туберкулёза считается самым эффективным средством профилактики этой болезни.

В Советском Союзе получить получить характерный след на предплечье было обязательным до начала 80-х годов. К тому времени именно благодаря поголовной вакцинации туберкулёз стал сравнительно редкой болезнью — но не исчез.

Лучичия Дитиу, Stop TB Partnership:

"В 2019 году от туберкулёза умерли почти полтора миллиона человек. По нашим оценкам, в 2020-м туберкулёз убил столько же, сколько и ковид. Из-за пандемии были урезаны те и так ограниченные средства, которые направлялись на вакцинацию и испытания новых туберкулёзных вакцин".

В прошлом году даже появлялись сообщения о том, что привитые БЦЖ люди реже болеют Covid-19 — однако позже эти выводы были опровергнуты, подчёркивалось, что даже если и существует корреляция, она не означает зависимости.