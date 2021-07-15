"У нас своих хватает": Россия не планирует ввоз иностранных вакцин

В России пока не планируется ввоз иностранных вакцин. У граждан есть возможность выбирать из четырех препаратов, вакцины поставляются в регионы России на регулярной основе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?" - уточнил Песков в ответ на вопрос о возможном допуске на российский рынок зарубежных вакцин. — В какой-то момент могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно", - сказал представитель Кремля. Песков резюмировал, что тема допуска зарубежных вакцин на российский рынок "пока никак не обсуждается".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса. Там отметили, что члены летных экипажей вынуждены "непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов", что затрудняет выполнение трудовых обязанностей.

При этом представитель Кремля отметил, что Россия надеется на решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин от коронавируса, но пока результатов этого диалога нет.

"Тема взаимного признания вакцин - это тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет", - цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что, "безусловно, эту тему придется обсуждать".

6 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. При этом, о каких именно вакцинах идет речь, не уточнялось.