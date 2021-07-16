Иранцы приезжают в Армению на вакцинацию

Тысячи иранцев едут в Армению, чтобы сделать прививку от коронавируса. В стране активно распространяется вариант "дельта" и не хватает вакцины: лишь 2% населения получили оба компонента. Сейчас в Иране имеют право на прививку только медицинские работники и люди старше 60 лет. Власти обещают начать массовую вакцинацию в сентябре.

В Иране самая высокая смертность от COVID-19 среди всех стран Ближнего Востока — около 200 летальных исходов в день.

Многие иранцы делают прививку в соседней Армении, где иностранцы могут вакцинироваться бесплатно. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что около 55 тысяч человек, то есть половина всех вакцинированных в Армении, — обладатели иностранных паспортов. Они часами стоят в очередях в прививочные пункты, а некоторые даже спят на улице, чтобы сэкономить на жилье и не терять место в очереди.

Из-за высокого спроса на вакцинацию среди иностранцев армянские власти ввели ограничения: теперь прививку можно сделать только в пяти специальных клиниках в Ереване, а перед вакцинацией необходимо провести в стране минимум десять дней.