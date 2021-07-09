Лукашенко: угроза европейской безопасности или защитник Родины?

Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом накаляется. Литва обвиняет Минск в переправке нелегальных мигрантов из Ближнего Востока на свою территорию и грозится построить стену.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад “разрушает умы” белорусов, и готовится к масштабным военным учениям с Россией.

Кто прав? Стал ли белорусский лидер серьезной геополитической угрозой для ЕС? Или прибалтийские соседи Беларуси пытаются нажиться на ситуации?

Разбираемся в “Кубе”.

"В организации потоков нелегальных мигрантов участвуют как активно, так и пассивно институты белорусского режима. Пересечение границы облегчается умышленно, и цель этого, на наш взгляд, помимо прочего, - нанести вред нашей стране и дестабилизировать ситуацию", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - ответил на обвинения со стороны Литвы президент Беларуси.

С 1 июня, на белорусско-литовской границе были задержаны более тысячи человек. Для сравнения, за весь прошлый год, по официальным данным, границу пытались пересечь всего несколько десятков человек.

Вильнюс считает, что Беларусь специально подвозит людей к границе, чтобы таким образом дать ответ на европейские санкции и поддержку белорусской оппозиции со стороны ЕС.

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

“Мы осуждаем все попытки использовать нелегальную миграцию для оказания давления на страны-члены ЕС. Литва может рассчитывать на полную поддержку и солидарность”, - написал председатель Евросовета Шарль Мишель после поездки в литовскую столицу.

Некоторые пользователи “Твиттера” считают, что Литва пытается заработать на скандале.

По мнению американского эксперта по постсоветскому пространству Пола Гоубла, Вильнюс использует кризис, чтобы получить большую поддержку от Запада в борьбе с Беларусью и Россией.

“Нельзя сказать, что Вильнюс не заинтересован продемонстрировать, что у него много друзей в ЕС и НАТО. Он является членом и того, и другого. Играть на этом (кризисе - прим.), чтобы получить от них поддержку и продемонстрировать это всем, выгодно литовскому правительству как в отношениях с Беларусью, так и в отношениях с Российской Федерацией. Да, это правда, что Литва получает выгоду от происходящего. Запад показал, что поддержит Литву. С другой стороны, ее действия совершенно разумны, даже если бы она не получила той поддержки, которую получила”, - сказал он.

По мнению белорусского политолога Ханны Любаковой, действия Лукашенко провоцируют угрозу безопасности всего региона.

"Это месть и, конечно, это ужасно, потому что, во-первых это безопасность региона, безопасность границ Евросоюза. Лукашенко просто нарушает договоренности. Он годами получал деньги от Евросоюза на укрепление границ Беларуси и с Польшей, и с Литвой. И теперь, фактически, он использует местоположение Беларуси, чтобы создавать какие-то волнения. Учитывая, опять же инцидент с Ryanair, есть огромные вопросы к тому, какую роль сейчас Лукашенко играет для безопасности в регионе", - считает политолог.

А что думаете вы? Лукашенко угрожает европейской безопасности или защищает белорусский суверенитет? Нужно ли ЕС отгородиться стеной от Беларуси?

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