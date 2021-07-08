Власти Франции хотят ввести обязательную вакцинацию для медиков

Обязательная вакцинация медработников - вводить или нет? Над этим вопросом раздумывают в правительстве Франции. В стране набрюдается рост заболеваемости коронавирусом. Примерно 40% новых случаев заражения приходится на штамм "Дельта".

Министр здравоохранения Оливье Веран провёл встречу с представителями 15 медицинских организаций. Участники высказались за императивные методы.

Решение - за президентом и Советом обороны и национальной безопасности. Оно будет принято в понедельник.

Охват вакцинацией лиц, оказывающих медицинские услуги, на сегодня во Франции относительно небольшой. Хотя бы одну дозу получили 63,5% сотрудников больниц и клиник и 55% работников домов престарелых. На общенациональном уровне этот показатель - 52%. Больше привитых - среди врачей и специалистов, занимающихся частной практикой - 78%.

"Это вопрос ответственности перед лицом объективных фактов: вакцинация работает, доказано, что препараты безвредны. Обязательные прививки уже существуют - против гепатита, например. Прививку от коронавируса надо включить в этот перечень для того, чтобы защитить представитель наиболее уязвимых категорий населения". Антуан Перрен глава Объединения медучреждений Франции

Согласно последним опросам, Почти две трети французов - за обязательную вакцинацию медиков.

Но это довольно рискованный шаг для правительства.

Помочь его сделать может опыт соседей. Аналогичные меры в Италии, например, введены с апреля. Прививку обязаны сделать все сотрудники медицинских учреждений. Отказавшимся поручают задачи, не связанные с риском распространения вируса.

В Великобритании осенью тоже планируют ввести обязательную вакцинацию для медперсонала домов престарелых, если инициативу одобрит парламент.