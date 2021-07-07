Нью-Йорк ввёл режим ЧС из-за роста преступлений с применением оружия

В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за преступлений с использованием огнестрельного оружия. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, рост насилия привел к кризису в сфере здравоохранения.

"Сегодня я объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за насилия с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения. Нынешняя мера позволит нам направить на преодоление этого кризиса необходимые ресурсы и внимание", - написал он на своей странице в Twitter.

В качестве конкретных мер власти штата решили запретить продажу огнестрельного оружия лицам, в отношении которых действуют выданные судом ордера, развивать программы по созданию рабочих мест для молодежи и расширить обмен информацией между отделениями полиции штата.

Как сообщил Куомо, за время длинного уикенда на День независимости с 3 по 5 июля огнестрельные ранения в штате получил 51 человек. С начала года число преступлений с использованием огнестрельного оружия в Нью-Йорке увеличилось более чем на 30%, всего пострадало 895 человек.

Ситуация по стране

Всего в США в праздничные дни в результате применения огнестрельного оружия погибли не менее 150 человек, инцидентов со стрельбой было зафиксировано более 400. Об этом говорят данные исследовательской группы Gun Violence Archive, отслеживающей случаи насилия в стране.

Группа констатировала рост в большинстве американских городов в последние полтора года насильственных преступлений, особенно с применением огнестрельного оружия.

В Чикаго (штат Иллинойс), по словам главного комиссара городского управления полиции Дэвида Брауна, минувшие выходные выдались "самыми сложными в году" - 83 огнестрельных ранения, 14 из которых оказались смертельными. Погибли в том числе две девочки пяти и шести лет.

Также в стране были случаи нападений, в результате которых ранения получили дети. В частности, в Норфолке (штат Вирджиния) пострадали четверо детей: шестилетняя девочка и трое подростков 14 и 16 лет.

Стратегия борьбы с преступностью

Президент США Джо Байден представил 23 июня стратегию борьбы с преступностью в США. Администрация намерена добиться цели путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказания поддержки со стороны федеральных властей местным правоохранительным органам. В заявлении Белого дома отмечается, что число убийств в крупных городах страны увеличилось в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом. На 8% возросло число нападений с применением огнестрельного оружия, а в первом квартале этого года число убийств возросло на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 49% по сравнению с первым кварталом 2019 года.