Верховный суд признал частичный иммунитет Трампа в его бытность президентом

By Euronews и AP, EBU

Верховный суд продлил срок рассмотрения уголовного дела против Дональда Трампа по обвинению в заговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года. Судьи также пришли к выводу, что иммунитет распространяется на “внешний периметр” официальных полномочий президента.

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Верховный суд продлил срок рассмотрения уголовного дела против Дональда Трампа по обвинению в заговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года.

По мнению аналитиков, это снижает вероятность того, что Трамп может предстать перед судом до ноябрьских выборов. В решении судьи, которое некоторые уже назвали "историческим", впервые заявляется, что бывшие президенты могут быть защищены от судебного преследования, по крайней мере за часть того, что делают во время пребывания в Овальном кабинете. При этом члены Верховного суда отказались определить, как применить решение к делу Трампа, поручив его суду низшей инстанции.

Дело об иммунитете рассматривалось последним 25 апреля. С тех пор суд объявил перерыв до первого понедельника октября.

С принятым в понедельник решением согласны не все члены Верховного суда. Так, Соня Сотомайор, назначенная ещё в 2009 по предложению Барака Обамы и известная как центристка с либеральным уклоном, напомнила, что “Конституция не защищает бывшего президента от ответственности за преступные действия и государственную измену”. Она подвергла критике выводы большинства коллег как “совершенно неоправданные” и возводящие президента в ранг “короля, стоящего над законом”.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер также осудил решение Верховного суда, вынесенное в понедельник, как “позорное”. По его мнению, оно принято с помощью трёх судей, назначенных Трампом. “Это говорит о том, что политическое влияние в наших судах сегодня важнее всего”, - заявил демократ из Нью-Йорка.

Сенатор-демократ Дж. Ричард Блюменталь назвал решение Верховного суда “трусливым политическим решением”, призванным защитить Трампа “юридической броней, которой не пользуется ни один другой гражданин”. “Это разрешение на авторитаризм”, - говорится в заявлении законодателя штата Коннектикут.

Дэвид Беккер, эксперт по избирательному праву посетовал на то, что Верховный суд потратил много времени на принятие решения, заявив, что американцы были заинтересованы в том, чтобы узнать результат как можно скорее, учитывая кандидатуру Трампа на предстоящих президентских выборах.

Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем! Дональд Трамп экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев

Большинство судей Верховного суда пришли к выводу, что иммунитет распространяется на “внешний периметр” официальных полномочий президента. “При разделении официального и неофициального поведения суды могут не интересоваться мотивами президента”, - написано в объяснении. “Суды также не могут считать действия неофициальными только потому, что они якобы нарушают общеприменимый закон”. В заключении говорится, что Трамп “абсолютно защищен” от судебного преследования за предполагаемое поведение, связанное с обсуждениями с Министерством юстиции, а также “по крайней мере предположительно застрахован” от обвинений в том, что он пытался оказать давление на Пенса, чтобы тот отказался подтвердить результаты голосования.

Трамп приветствовал решение Верховного суда. "Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем!", - написал он в соцсети Truth Social.