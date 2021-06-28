Учения НАТО и Украины в Чёрном море

Украина и НАТО начали на Черном море в понедельник учения Sea Breeze 2021. Они последовали за инцидентом с британским эсминцем у берегов Крыма и продлятся около двух недель.

В манёврах задействованы в общей сложности 30 боевых кораблей и 40 самолетов с обеих сторон, в том числе и американский эсминец Ross, который прибыл в порт Одессы.

.@ExSeaBreeze: Ракетный эсминец США USS Ross прибыл в Одессу 🇺🇦 для участия в #ExerciseSeaBreeze! Нынешние учения - 21-е. В этом году 30+ стран объединятся для обучения взаимодействию в Чёрном море.#SB21#SeaBreezepic.twitter.com/5ZuuzgTsL2 — США по-русски (@USApoRusski) June 27, 2021

Капитан ВМС США Кайл Гантт отметил, что большое количество участников учений отражает общую приверженность обеспечению свободного доступа к международным водам, а командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил:

"Эти учения, которые пройдут в северо-западной части Чёрного моря, в трёх регионах Украины, объединят пять континентов. Эти учения направлены на поддержание мира и стабильности в нашем регионе".

Москва пообещала внимательно следить за учениями, заявив, что под их прикрытием украинским войскам, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву Донецкой и Луганской областями, будут поставлены современное оружие и боеприпасы. Российские военные со своей стороны начали масштабные маневры в Средиземном море с участием боевых самолетов с новейшими гиперзвуковыми ракетами, что в НАТО расценили как демонстрацию силы.