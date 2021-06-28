Учения НАТО и Украины в Чёрном море
Украина и НАТО начали на Черном море в понедельник учения Sea Breeze 2021. Они последовали за инцидентом с британским эсминцем у берегов Крыма и продлятся около двух недель.
В манёврах задействованы в общей сложности 30 боевых кораблей и 40 самолетов с обеих сторон, в том числе и американский эсминец Ross, который прибыл в порт Одессы.
Капитан ВМС США Кайл Гантт отметил, что большое количество участников учений отражает общую приверженность обеспечению свободного доступа к международным водам, а командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил:
"Эти учения, которые пройдут в северо-западной части Чёрного моря, в трёх регионах Украины, объединят пять континентов. Эти учения направлены на поддержание мира и стабильности в нашем регионе".
Москва пообещала внимательно следить за учениями, заявив, что под их прикрытием украинским войскам, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву Донецкой и Луганской областями, будут поставлены современное оружие и боеприпасы. Российские военные со своей стороны начали масштабные маневры в Средиземном море с участием боевых самолетов с новейшими гиперзвуковыми ракетами, что в НАТО расценили как демонстрацию силы.