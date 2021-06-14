Прямой эфир ∣ НАТО хочет противостоять "новым вызовам" со стороны Москвы и Пекина

Лидеры НАТО, успокоенные обещанием президента США Джо Байдена "оживить" альянс, встречаются на ежегодном саммите в понедельник для решения "новых проблем, созданных Россией и Китаем".

"В последние годы растет понимание того, что перед нами стоят новые задачи. У нас есть Россия, которая действует не так, как мы надеялись. А также Китай", - сказал президент США перед началом саммита, настаивая на "необходимости большей координации" между членами альянса.

"Мы собираемся обратиться с важным посланием к Москве: мы остаемся едины, и Россия не узнает, как нас разделить", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Джо Байден должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в среду.

_Пресс-конференция Йенса Столтенберга по итогам саммита, которую вы можете посмотреть в плеере на этой странице, назначена на 17:30 МСК. _

"Никакой новой холодной войны"

Одним из главных вопросов саммита остается финальное коммюнике.

Страны НАТО сообщили, что готовы на открытый, но твердый диалог с Россией. Что касается Китая, альянс готов учесть вызовы, связанные с ростом влияния Пекина.

"Китай не является нашим противником, нашим врагом. Новой холодной войны с Китаем не будет. Но мы должны противостоять вызовам, которые Китай бросает нашей безопасности", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что Россия и Китай в последнее время все больше и больше сотрудничают, как в политическом, так и в военном плане. Это новое измерение и серьезный вызов для НАТО", - пояснил он в интервью немецкой газете Die Welt перед началом саммита.

По информации Белого дома, Джо Байден настаивает на том, чтобы "вызов безопасности, брошенный Китаем, был включен в коммюнике", но это желание не нашло поддержки у некоторых европейских лидеров.

"Сердце НАТО - это безопасность евроатлантического пространства. Сейчас не время ослаблять усилия", - ответил американцам Елисейский дворец.

"Вы не увидите в коммюнике параграфов и абзацев о Китае, и язык документа не будет подстрекательским. Все будет выражено ясно, прямо и по существу", - заявил в воскресенье советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Пересмотр альянса

На саммите также начнется пересмотр стратегической концепции альянса, принятой в 2010 году, направленный на то, чтобы "подготовить его к противостоянию новым угрозам в космосе и киберпространстве".

Союзники также планируют обсудить решения, принятые бывшим президентом США Дональдом Трампом, которые нанесли существенный урон отношениям внутри блока. Так, уход американцев из Афганистана, который произошел без консультаций с альянсом, серьезно подорвал доверие мирового сообщества к внешним операциям НАТО.

Европа также стала более уязвимой после того, как Соединенные Штаты вышли из нескольких договоров с Москвой по контролю над ядерными вооружениями.

Также на отношениях внутри альянса сказался отказ Трампа напомнить Турции о ее обязательствах перед НАТО.

Все эти конфликты вылились в то, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал происходящее в НАТО "смертью мозга". "НАТО должно выработать правила поведения между союзниками", - сказал он накануне саммита.

Президент Франции провел переговоры один на один с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы "прояснить" многие спорные вопросы между двумя странами.

Джо Байден также встретится с президентом Турции в конце саммита. Анкара сообщила, что готова взять на себя охрану кабульского аэропорта, необходимого для сохранения западного присутствия в Афганистане.

Во время своего президентства Дональд Трамп критиковал альянс за то, что США непропорционально больше Европы вкладывается в его развитие. "Альянс должен больше консультироваться и лучше инвестировать", - сказал перед началом встречи этого года Йенс Столтенберг.

По словам Парижа, европейцы хотят "полного признания" своего вклада в коллективную безопасность и просят привлечь их к переговорам по контролю над вооружениями, но американцы все еще сомневаются в увещеваниях ЕС.

Двадцать одна страна ЕС является членом НАТО, но только восемь из них обязуются выделять 2% своего ВВП на военные расходы. Среди них Франция, но не Германия, Италия и Испания.