ВОЗ: детей можно вакцинировать от коронавируса

Детей можно вакцинировать от коронавируса. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения, обновив свои рекомендации. Речь идет об использовании препарата Pfizer/BioNTech для вакцинации несовершеннолетних от 12 до 15 лет. Причем тем из них, кто находится в группе риска, доза должна быть предложена в приоритетном порядке.

Компания утверждает, что проведенные в этой возрастной группе исследования показали 100% эффективность и устойчивый иммунный ответ: в них участвовали 2 260 подростков.

При этом, на срочности прививок эксперты ВОЗ все же не настаивают.

"У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - говорится на сайте ВОЗ.

Для оценки необходимости привить от COVID-19 детей младших возрастных групп организации потребуются дополнительные исследования.

Их одними из первых и начала Pfizer/BioNTech. В США испытания проводят около 100 центров и институтов. Тестируют прививки на детях от шести месяцев до 11 лет. Вводимая доза варьируется в зависимости от возраста ребенка. До сих пор среди получивших вакцину не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

"Во всем мире мы стремимся к нормальной жизни. Это особенно актуально для наших детей. Первые результаты, полученные в ходе исследований среди подростков, свидетельствуют о том, что благодаря вакцинации дети получают особенно хорошую защиту... Очень важно дать им возможность вернуться к повседневной школьной жизни, встретиться с друзьями и семьей и при этом защитить себя и своих близких", - заявил Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech.

Среди прочих, ранее вакцинация подростков старше 12 лет стартовала в США, Франции, Австрии, Италии, Чили.

Клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля. По заявлению заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в них примут участие 350 подростков.