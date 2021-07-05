Британцы снимут маски

Последние несколько подростков на испанском острове Ла Грасиоса, входящем в Канарский архипелаг, привиты от коронавируса. Теперь Ла Грасиоса официально провозглашена первым в Испании регионом, свободным от ковида.

Вакцинацию прошли все 750 жителей острова, включая 12-летних детей. Медбрат из местного центра вакцинации рассказывает: "У нас никто не отказывался прививаться, все охотно участвовали в кампании. Все прошло хорошо".

Тем временем Австрия открыла центры вакцинации без записи, прийти туда можно с улицы. Первые результаты вдохновляют: в Тироле. к примеру, к полудню воскресенья использовали половину дневного запаса вакцин, и именно за счет заранее не зарегистрированных граждан.

ВОЗ в очередной раз призвала богатые страны активнее делиться с бедными государствами тестами, защитными средствами и вакцинами. Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор организации, отметил: "Налаженное сегодня перераспределение вакцин - это тонкий ручеек, который бледнеет на фоне потока новых штаммов вируса".

В Великобритании число случаев заболевания дельта-вариантом стремительно растет, при этом госпитализация и смертность низкие. В стране, где первую дозу вакцины получили 85% населения, грядет отмена обязательного ношения масок.

Роберт Дженрик, министр жилищного строительства, заметил: "Законодательно закрепленных ограничений не будет. Государство не станет указывать, что вам делать, вам самим придется проявлять личную ответственность и здравый смысл".

В Европе тепло и солнечно, и снять маску в сезон отпусков - вполне естественный жест. Курорты становятся площадкой для проверки чувства ответственности.