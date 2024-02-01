By Euronews и EBU, AP

150 человек погибли за минувшие сутки на севере Сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения анклава. Руководство ВОЗ призывает "пересмотреть" решения о приостановке финансирование БАПОР, премьер-министр Израиля требует "прекратить миссию" агентства.

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150 человек погибли за минувшие сутки на севере Сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения анклава. Израильские военные заявили, что в среду уничтожили более 15 боевиков ХАМАС на севере Газы и нанесли удары по инфраструктуре боевиков в школе.

Палестинское информационное агентство Wafa обнародовало кадры прощания с жертвами израильских ударов в Дейр-эль-Балахе. У местной больницы "Аль-Акса", куда поступают убитые или раненые в этой части Сектора Газа, начались перебои с электричеством, так как закончилось топливо для работы генераторов, сообщают сотрудники агентства.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Газы, которые ООН считает заслуживающими доверия, здесь погибли 26 750 человек, в том числе более 11 500 детей и 7300 женщин.

Между тем в Женеве в среду состоялась пресс-конференция руководства Всемирной организации здравоохранения. Её глава Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что “ВОЗ столкнулась с большими трудностями даже в том, чтобы добраться до больниц на юге Газы". По его словам, ожесточённые бои около больниц "серьёзно затрудняют доступ" как пациентам, так и медработникам, а также доставку всего необходимого.

В понедельник ВОЗ доставила медикаменты в больничный комплекс Насера. В других миссиях по доставке топлива и продовольствия было отказано. Во вторник мы предприняли еще одну попытку доставить продовольствие тем, кто находится в больнице Насера. Но из-за задержек примерно в 500 метрах от контрольно-пропускного пункта, еду растащили из грузовиков толпы людей, которые также отчаянно нуждаются Тедрос Аданом Гебреисус глава ВОЗ

Доктор Майк Райан, один из ведущих специалистов ВОЗ, подчеркнул, что население Газы "не является стороной конфликта" и должно "быть защищено, как и медицинские учреждения”.

Тереза Закария, сотрудник ВОЗ по чрезвычайным мерам в области здравоохранения, повторила, что "более 2 миллионов человек в Газе испытывают острую нехватку продовольствия", для детей до пяти лет эта ситуация - критическая, по её словам.

Руководство ВОЗ заявило, что решения ряда стран приостановить финансирование БАПОР “будут иметь катастрофические последствия для населения Газы” и призвало пересмотреть их. По словам Гебреисуса, “ни одна другая организация не обладает потенциалом для оказания помощи такого масштаба".

На прошлой неделе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в оказании содействия ХАМАС при подготовке нападений 7 октября. После этого многие западные страны, также главныит донорами агентства, решили приостановить финансирование. В их числе: Финляндия, США, Италия, Канада, Германия, Швейцария, Нидерланды, Австралия, Великобритания, Франция, Япония, Австрия, Румыния и Новая Зеландия. Норвегия заявила, что продолжит финансирование БАПОР, а также Ирландия, Турция, Люксембург, Иордания и Евросоюз.

В самом Ближневосточном агентстве Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщили в среду, что израильская армия совершила нападения на временные приюты для ставших вынужденными переселенцами палестинцев по меньшей мере 260 раз, в результате чего с 7 октября были убиты по меньшей мере 360 человек.

За этот период погибли более 150 сотрудников БАПОР. С начала конфликта агентство организовало154 временных убежищ, как, например, школа в Бейт-Лахии на севере Газы, где нашли приют, по данным БАПОР, "более миллиона перемещённых палестинцев".

В Хан-Юнисе из-за интенсивных боёв сотрудники БАПОР были вынуждены временно покинуть город. Накануне глава агентства в Газе Томас Уайт сообщил, что БАПОР восстановило деятельность на западной окраине Хан-Юниса, и "184 000 человек зарегистрировались для получения гуманитарной помощи".

В свою очередь премьер-министр Израиля продолжает давление, требуя "прекратить миссию БАПОР". На встрече в Иерусалиме с делегацией ООН Биньямин Нетаньяху заявил: "Оно (БАПОР - прим.ред.) стремится сохранить проблему палестинских беженцев. Мы должны заменить БАПОР другими учреждениями ООН и другими агентствами по оказанию помощи, если хотим решить проблему Газы так, как планируем это сделать".

По мере того, как север Сектора Газа превращается в руины, десятки тысяч палестницев скапливаются на юге, недалеко от границы с Египтом.

По данным ООН, только из Хан-Юниса в Рафах перебрались более 43 000 человек. 85% населения Газы было перемещено в результате войны; многие семьи переехали по нескольку раз.

Нападения Израиля на сектор Газа начались после атаки ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло до 1200 человек и 240 были взяты в заложники. По некоторым оценкам, в Газе остаются около 136 заложников.