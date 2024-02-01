150 человек погибли за минувшие сутки на севере Сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения анклава. Руководство ВОЗ призывает "пересмотреть" решения о приостановке финансирование БАПОР, премьер-министр Израиля требует "прекратить миссию" агентства.
150 человек погибли за минувшие сутки на севере Сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения анклава. Израильские военные заявили, что в среду уничтожили более 15 боевиков ХАМАС на севере Газы и нанесли удары по инфраструктуре боевиков в школе.
Палестинское информационное агентство Wafa обнародовало кадры прощания с жертвами израильских ударов в Дейр-эль-Балахе. У местной больницы "Аль-Акса", куда поступают убитые или раненые в этой части Сектора Газа, начались перебои с электричеством, так как закончилось топливо для работы генераторов, сообщают сотрудники агентства.
Согласно последним данным министерства здравоохранения Газы, которые ООН считает заслуживающими доверия, здесь погибли 26 750 человек, в том числе более 11 500 детей и 7300 женщин.
Между тем в Женеве в среду состоялась пресс-конференция руководства Всемирной организации здравоохранения. Её глава Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что “ВОЗ столкнулась с большими трудностями даже в том, чтобы добраться до больниц на юге Газы". По его словам, ожесточённые бои около больниц "серьёзно затрудняют доступ" как пациентам, так и медработникам, а также доставку всего необходимого.
Доктор Майк Райан, один из ведущих специалистов ВОЗ, подчеркнул, что население Газы "не является стороной конфликта" и должно "быть защищено, как и медицинские учреждения”.
Тереза Закария, сотрудник ВОЗ по чрезвычайным мерам в области здравоохранения, повторила, что "более 2 миллионов человек в Газе испытывают острую нехватку продовольствия", для детей до пяти лет эта ситуация - критическая, по её словам.
Руководство ВОЗ заявило, что решения ряда стран приостановить финансирование БАПОР “будут иметь катастрофические последствия для населения Газы” и призвало пересмотреть их. По словам Гебреисуса, “ни одна другая организация не обладает потенциалом для оказания помощи такого масштаба".
На прошлой неделе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в оказании содействия ХАМАС при подготовке нападений 7 октября. После этого многие западные страны, также главныит донорами агентства, решили приостановить финансирование. В их числе: Финляндия, США, Италия, Канада, Германия, Швейцария, Нидерланды, Австралия, Великобритания, Франция, Япония, Австрия, Румыния и Новая Зеландия. Норвегия заявила, что продолжит финансирование БАПОР, а также Ирландия, Турция, Люксембург, Иордания и Евросоюз.
В самом Ближневосточном агентстве Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщили в среду, что израильская армия совершила нападения на временные приюты для ставших вынужденными переселенцами палестинцев по меньшей мере 260 раз, в результате чего с 7 октября были убиты по меньшей мере 360 человек.
За этот период погибли более 150 сотрудников БАПОР. С начала конфликта агентство организовало154 временных убежищ, как, например, школа в Бейт-Лахии на севере Газы, где нашли приют, по данным БАПОР, "более миллиона перемещённых палестинцев".
В Хан-Юнисе из-за интенсивных боёв сотрудники БАПОР были вынуждены временно покинуть город. Накануне глава агентства в Газе Томас Уайт сообщил, что БАПОР восстановило деятельность на западной окраине Хан-Юниса, и "184 000 человек зарегистрировались для получения гуманитарной помощи".
В свою очередь премьер-министр Израиля продолжает давление, требуя "прекратить миссию БАПОР". На встрече в Иерусалиме с делегацией ООН Биньямин Нетаньяху заявил: "Оно (БАПОР - прим.ред.) стремится сохранить проблему палестинских беженцев. Мы должны заменить БАПОР другими учреждениями ООН и другими агентствами по оказанию помощи, если хотим решить проблему Газы так, как планируем это сделать".
По мере того, как север Сектора Газа превращается в руины, десятки тысяч палестницев скапливаются на юге, недалеко от границы с Египтом.
По данным ООН, только из Хан-Юниса в Рафах перебрались более 43 000 человек. 85% населения Газы было перемещено в результате войны; многие семьи переехали по нескольку раз.
Нападения Израиля на сектор Газа начались после атаки ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло до 1200 человек и 240 были взяты в заложники. По некоторым оценкам, в Газе остаются около 136 заложников.