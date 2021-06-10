Главное о Евро-2020

Еще до пандемии предполагалось, что Чемпионат Европы по футболу 2020 года будет отличаться от всех остальных.

В честь 60-летия первого Кубка европейских наций в 1960 году теперь уже бывший президент УЕФА Мишель Платини предложил провести в 2020 году особенное соревнование.

Турнир должен был проводиться в 12 европейских городах в июне и июле прошлого года, но потом случился COVID, и мероприятие отложили.

Какие страны принимают участие в ЕВРО-2020?

В турнире примут участие 24 страны, включая победителя последнего Чемпионата Европы 2016 года Португалию и обладателя Кубка мира Францию.

Финляндия и Северная Македония сыграют на турнире впервые.

Из одиннадцати стран, принимающих матчи, семь прошли квалификацию. Это Дания, Англия, Германия, Италия, Нидерланды, Россия и Испания. Венгрия и Шотландия пробились в финальный этап через плей-офф, а Румыния и Азербайджан турнир пропустят.

Греция, победитель ЕВРО-2004, - единственная из экс-чемпионов, которая не будет участвовать в соревнованиях этим летом.

Группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E - Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Как проходит турнир ЕВРО-2020?

На начальном групповом этапе четыре команды каждой группы играют друг с другом.

Победители, команды, занявшие второе место, а также четыре команды с лучшими результатами, занявшие третьи места, - всего 16 команд - выходят в плей-офф.

Это стадия игр на выбывание. В четвертьфинал выходят 8 команд, включая победителя. Затем пройдет серия полуфиналов и, наконец, 11 июля будет сыгран финал.

В отличие от Чемпионата мира, на Чемпионатах Европы с 1984 года не проводятся матчи за третье место, в которых встречаются два неудачника полуфинала.

Сколько зарабатывают команды на ЕВРО-2020?

Каждая из 24 команд получит премию за участие в турнире в размере 9,25 млн. евро, а победитель финала и обладатель трофея Анри Делоне может заработать до 34 млн. евро.

Что предусмотрено для болельщиков?

Официальный слоган турнира этого лета "Live It. For Real" ("Проживи это. По-настоящему" - прим.) призывает болельщиков смотреть матчи турнира в прямом эфире по всей Европе.

В некоторых принимающих странах по-прежнему действует запрет на международные поездки, но УЕФА подтвердил, что некоторые болельщики смогут лично приехать поболеть за свою страну. Тем не менее владельцы билетов не будут освобождены от действующих ограничений.

9 апреля восемь из одиннадцати принимающих городов объявили о своих планах по заполняемости стадионов. Она варьируется от 22% до 100%.

Венгерская столица Будапешт настроена заполнить свою арену целиком, хотя на "Пушкаш Арене" по-прежнему будут действовать строгие санитарные меры.

Санкт-Петербург и Баку подтвердили заполняемость в 50%.