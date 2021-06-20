Евро-2020: Италию пока не остановить

Италия и Уэльс выходят в 1/8 финала из группы A. Лидеры встретились в воскресенье в матче, который закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля: игра проходила в Риме. Подопечные Роберто Манчини среди главных претендентов на кубок: победили вторым составом, набрали 9 очков и за три игры не пропустили ни одного мяча. Валлийцы тоже чувствовали себя вполне уверенно: им хватило бы и ничьей.

Соседи по группе A, швейцарцы, приложили все усилия и разгромили в Баку сборную Турции, 3:1. Теперь у них тоже 4 очка, но по разнице мячей они уступают валлийцам. Турки же не сумели набрать в группе ни одного очка.

В понедельник решатся судьбы групп B и C, сразу четыре игры. Россия, которая сейчас в группе на втором месте, встретится в Копенгагене с датчанами, которые на последнем.

В группе C Нидерланды примут на своём поле Северную Македонию; в победе голландцев аналитики не сомневаются. Сборные Австрии и Украины в Бухаресте, как предполагается, поспорят за второе место.