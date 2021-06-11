Евро-2020: старт с задержкой на год

В Риме стартует Евро-2020. Отложенный на год из-за пандемии, юбилейный чемпионат по футболу пройдет в 11 городах Европы. Расширенный формат состязания еще до санитарного кризиса задумал прежний глава УЕФА Мишель Платини. Но ковид смешал карты. На римском стадионе "Олимпико", где Италия принимает Турцию, трибуны разрешили заполнить лишь на четверть.

Болельщики полны энтузиазма.

"Я взволнован. Знаете, эти грандиозные события наконец-то возвращаются, люди выходят на улицу, возвращаются к жизни, в воздухе пахнет новизной, революцией. Мы полны надежд выбраться из этого кошмара", - признается житель Рима.

"Из Турции зрителей не пускают, так что мы проехали полторы тысячи километров из Германии и Нидерландов, чтобы поддержать нашу сборную здесь, в Италии, в Риме", - рассказывает группа турецких болельщиков.

Меньше зрителей - меньше риска потенциальных беспорядков, считают власти. Тем не менее на время проведения чемпионата Европол при поддержке национальных правоохранительных служб создал оперативный центр для контроля за ситуацией.

Начальник штаба Макс Дэниел рассказал: "Самая большая сложность этого турнира - интенсивные передвижения болельщиков. Обычно они едут из одной страны в один пункт назначения. Теперь же болельщики будет перемещаться между разными странами".

Весь следующий месяц полицейские 24 стран-участниц турнира будут сообща работать в в центре Европола в Гааге. Постоянный мониторинг ситуации должен позволить предотвратить возможные инциденты.