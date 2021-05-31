Посевная в Северной Корее

В Северной Корее — сезон пересадки риса, важнейший период сельскохозяйственного года.

В январе на съезде Партии вопрос продовольствия был среди самых приоритетных. КНДР, преимущественно горная страна, с острой нехваткой машин и механизмов, испытывает большие сложности с обеспечением себя пищей.

Крестьяне передового кооператива "Намса" отдают все силы в битве за будущий урожай своей родины.

Ким Сончхоль, бригадир:

"Весь кооператив концентрирует усилия на пересадке риса, чтобы в этом году — первом году новой пятилетки — получить богатый урожай. Наша бригада использует механизацию, чтобы завершить этот процесс вовремя и при этом не потерять качество работы".

В Азии один из главных способов рисоводства — сначала прорастить семена на грядках, а уже затем пересадить ростки на чеки — покрытые водой поля. Это очень непростая, тонкая и в то же время тяжёлая работа, которую сложно механизировать, даже будь у северокорейских крестьян такая возможность.

Киль Чонхва, крестьянка:

"Главная задача пересадки риса — прорастить семена в крепкие ростки. Мы ухаживаем за грядками, на которых рис прорастает. Мы выращиваем их с осознанием полной ответственности и соблюдении всех технологических требований".

Рис в КНДР, как и почти по всей Азии, считается главной, жизненно важной культурой. Но после тяжелейшего голода 90-х очень заметную роль стал играть картофель, который в некоторых уездах почти целиком вытеснил рис как с полей, так и из рациона.