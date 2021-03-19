Кимчхи снижает риск осложнений при COVID-19

Традиционное корейское блюдо кимчхи снижает риск развития серьезных осложнений от коронавируса. Об этом рассказал ТАСС адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн, представив данные исследования, проведенного командой ученых во главе с профессором берлинского университета "Шарите" Жаном Буске.

Оказалось, что в корейском кимчхи содержится масса полезных для пищеварения лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию COVID-19. В первую очередь это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, содержащиеся соответственно в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Буске утверждает, что их комбинация облегчает течение коронавирусной инфекции и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, диарея и затрудненное дыхание.

Идея подобного исследования врачу-пульманологу пришла в поисках причин низкой смертности от COVID-19 в Северо-Восточной Азии, в том числе Южной Корее. Как известно, жители стран этого региона употребляют в пищу много специй и ферментированных овощей. Что натолкнуло группу исследователей заняться изучением их действия на организм человека.

Ученые провели клинические исследования с участием 15 пациентов с COVID-19. По итогам выяснилось, что содержащиеся в кимчхи специи и приправы подавляют симптомы, но продолжительность этого эффекта многократно увеличивается именно в сочетании с ферментированной пекинской капустой - главным ингредиентом этой острой закуски.

Как выяснилось, регулярное употребление большого количества кимчхи помогает снизить уровень ACE2 - фермента в мембране клеток легких, который коронавирус использует в качестве "ворот" для попадания в организм. Данные исследования опубликованы в научном журнале "Клиническая и трансляционная аллергия".

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Южной Корее, по данным ВОЗ и ООН, составляет около 83 лет, к примеру, тот же показатель по России - около 73 лет. Исследователи предположили, что такая продолжительность жизни корейцев может отчасти быть связана с ежедневным употреблением кимчхи.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Южной Корее от последствий COVID-19 скончались 1690 человек, всего случаев заражение зафиксировано около 98 тысяч.