Болгария оптимизирует очистные сооружения

Варна - третий по величине город Болгарии - ждет летом притока туристов. В городе много отелей. Расширение инфраструктуры отдыха повышает важность устойчивого и управления водными ресурсами и отходами.

Инфраструктура по очистке сточных вод здесь была возведена еще в советскую эпоху. С наплывом гостей она справляется с трудом.

Но ситуация улучшается. Иванка Борисова представляет предприятие, обслуживающее курорт "Золотые пески" : "Завод был модернизирован в прошлом году, его мощность увеличили. Сегодня он может покрыть потребности более 72 тысяч человек, тогда как раньше справлялся с очисткой вод от 14 тысяч пользователей".

В стране и городе принимают новые нормативные акты. Сброс сточных вод может осуществляться на дистанции не меньше двух с лишним километров от пляжей, тогда как раньше их разрешалось спускать в 700 метрах. Новые станции строят в соответствии с европейскими стандартами. Они окружены бетонным заграждением, так что туристы в отелях неполадку не чувствуют никакого запаха.

Однако год назад в Варненском озере произошла авария на трубопроводе сточных вод. Тогдашний министр экологии говорил об экологической катастрофе.

Утечка не прекращалась более девяти месяцев, а затем повторилась. Трубу, по которой шли сточные воды из нескольких микрорайонов, решено было закопать в толщу дна.

Однако работы не завершены, сроки остаются расплывчатыми.

Христо Иванов, заместитель мэра Варны, рассказывает: "Мы ожидаем, что техническое решение по траншее на дне будет представлено к концу мая. Но загрязнение окружающей среды остановлено. В настоящее время все сточные воды с насосной станции Аспарухово направляются на водоочистные сооружения".

За исключением нескольких курортов на юге, болгарские пляжи теперь свободны от сточных вод. Но для того чтобы привести к европейским стандартам все канализации и водоочистительные станции, стране понадобится 5 миллиардов евро и немало усилий.