Еврокомиссия повышает требования к очистке воды

Жидкости, которые мы сливаем в унитаз, и вода из дождевых коллекторов заканчивает свой цикл здесь. Отсюда же H2O почти без примесей сбрасывается обратно в природу. Это водоочистной завод Aquiris, крупнейший в Бельгии и один из самых важных в Европе. Здесь сточные воды проходят ряд последовательных очисток, при которых отфильтровываются песок и масла, удаляются твердые и органические частицы, нейтрализуются соль и химикаты. Регулирует этот поток Жан-Франсуа Мужель:

«В очистном центре «Аквирис» мы можем очищать в секунду до 16,4 кубометра или 16 400 литров воды. В среднем мы будем очищать 300 миллионов литров воды в сутки».

В Европейском союзе очистка сточных вод регулируется директивой от 1991 года - с тех пор загрязнение увеличилось, но технологии улучшились. Чтобы сочетать этот процесс с политическими целями ЕС, такими как борьба с изменением климата, развитие экономики замкнутого цикла и охрана природы, Брюссель предложил в 2022 году новую директиву. Она в настоящее время изучается Комитетом Европарламента по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов. Документ устанавливает более строгие стандарты и нормативы, которым должны будут следовать города и деревни. Это требует дополнительных капиталовложений. По мнению докладчика по этой теме, финского либерала Нильса Торвальдса, их следует потратить с пользой:

«Стоимость возрастёт в любом случае. Но если правительства ничего не будут делать, то увеличатся медицинские расходы, затраты на сохранение здоровья и преждевременную смерть. Поэтому нужно выбирать, как потратить деньги: хорошим способом или плохим способом ».

Водному хозяйству новая директива обещает расширение деятельности: очистка сточных вод будет производится в центре восполнения ресурсов, который сможет производить источники энергии, такие ​​как биогаз, а также извлекать азот и фосфор, используемые в сельском хозяйстве.

Таня Пенчева из экологической организации Xylem Water Solutions считает, что с тех, кто загрязняет окружающую среду, нужно взимать компенсацию за наносимый ущерб, но придётся привлечь и деньги налгоплательщиков:

«Возрастёт нагрузка на государственный бюджеты. Но также необходимо реализовать схемы расширенной ответственности производителей в тех отраслях, которые, по научным данным, загрязняют воду. Они должны вносить в свой вклад в очистку».

Теперь у Комитета есть время до осени изучить проект Директивы, после чего он поступит на рассмотрение пленарной сесии. Ожидается, что окончательное голосование состоится в октябре, до начала переговоров глав государств и правительств Евросоюза об очистке вод, почвы и воздуха.