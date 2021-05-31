Последняя дикая река в Европе просит о помощи

В рамках "Зеленой недели" Euronews продолжает следить за острыми климатическими проблемами и их решениями по всей Европе.

Последняя дикая река в Европе нуждается в защите. 300-километровой Вьосе, которая протекает из Греции через Албанию к Адриатическому морю, угрожает масштабная программа по развитию гидроэнергетики.

Участники кампании по охране природы борются за спасение реки.

"Слушайте! Мы не хотим, чтобы Вьосу разрушали, мы не хотим плотин! - возмущается эта пожилая албанка. - Мы не хотим, чтобы наши земли были уничтожены!"

В этой нетронутой реке и на ее берегах обитает более 1000 различных видов рыбы, животных и птиц. Планы по строительству более 30 плотин гидроэлектростанций угрожают этой ценной среде обитания.

Профессор Алеко Михо, факультет биологии, Тиранский университет:

"Реки являются коридорами для миграции видов. Если ограничить течение реки плотиной, такого коридора больше не будет. Среда обитания, виды, все. Все богатства будут потеряны".

Международная кампания призывает к тому, чтобы придать реке статус национального парка. Это остановит любое строительство на ней плотин.

Профессор Алеко Михо, факультет биологии, Тиранский университет:

"Это то, чего мы настоятельно требуем - из всех природных ресурсов, которые эксплуатируются, давайте пощадим эту единственную реку".

Многие из обитающих в бассейне Вьосы птиц находятся под защитой или являются вымирающими видами, в том числе: кудрявый пеликан, красный коршун и степная пустельга.

Доктор Кэти Маккиннон, председатель Всемирной комиссии по охраняемым территориям МСОП:

"Это редкая возможность действительно защитить одну из последних диких больших рек. Это будет преимуществом для Европы, а также вкладом в глобальные усилия по охране природы".