Саммит ЕС: белорусская тема потеснила российскую

Евросоюз отложил на месяц стратегическую дискуссию о своих отношениях с Россией. Она должна была стать главной темой Саммита ЕС в Брюсселе. Вместо этого главы государств и правительств ЕС договорились об усилении санкций против властей Беларуси, куда был принудительно посажен авиалайнер с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту.

Во вторник встречу в верхах возобновили с вопросов борьбы с коронавирусом.

"Думаю, что Еврокомиссия добилась хорошего прогресса в наращивании производства вакцин, - сказал премьер-министр Ирландии Микал Мартин. - Удалось создать и наладить поставки доз, их распространение и кампании прививок не только в Европе, но и по всему миру".

Однако выявились разногласия при обсуждении климатических изменений. Глава правительстива Люксембурга выступает за большее сокращение выбросов углекислого газа, чем некоторые его коллеги:

«Надеюсь, что многие страны проведут 55-процентные сокращения и не отложат на неопределенное время конкретные результаты, - сказал Ксавье Беттель. - Мы должны двигаться вперед к 55%".

Такие страны, как зависящая от добычи угля Польша, готовы сократить выбросы в атмосферу партниковых газов к 2030 году лишь на 40%.