Скорбная жатва COVID-19 в Индии: новый антирекорд смертности

В четверг власти Индии сообщили о числе новых летальных исходов, зарегистрированных за истекшие сутки: от COVID-19 умерли свыше 3600 пациентов. Это на 350 больше, чем днем ранее.

Международное сообщество объединяет усилия, чтобы помочь стране, в которой не хватает аппаратов ИВЛ, расходных средств к ним, мест в палатах реанимации.

И хотя прививочная кампания идет достаточно энергично, но население Индии превышает 1 млрд 300 млн человек, и, очевидно, что вакцинация не поспевает за темпами роста заражений.

Иностранцы покидают Индию в страхе перед инфекцией.

Одна из тех, кто возвращается домой - француженка Манон Труш.

Она прожила в Нью-Дели семь лет.

"Сейчас целыми днями слышишь сирены карет скорой помощи, это внушает чувство тревоги, ощущение, что жизнь остановилась, и в городе правит пандемия", - говорит Манон.

В воскресенье первые грузовые самолеты вылетели из Британии. Помощь Индии оказывают страны Евросоюза по отдельности, как и все сообщество в целом, введя в действие план по защите гражданского населения.

Свою лепту внесла и Россия, отправив Индии 22 тонны карго, в котором аппараты ИВЛ и кислородные баллоны.

ВОЗ определила ситуацию в Индии как "душераздирающую", пообещав сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки развернуть мобильные госпитали и оснастить их требуемым оборудованием.

По последним данным все той же ВОЗ, на Индию приходится больше трети общего числа заражений, зарегистрированных на планете за последние семь дней.