COVID-19: Индия умоляет о помощи

Власти Индии сообщили, что за истекшие 24 часа были выявлены свыше 323 тысяч новых вирусоносителей, это, как отмечают в минздраве страны, примерно на 8% меньше, чем за каждый из предыдущих пяти дней.

Но это снижение не окажет практически никакого влияния на ситуацию в стационарах, в которых - острый недостаток средств и оборудования, с помощью которого выхаживают заболевших COVID-19.

И в первую очередь это касается аппаратов ИВЛ и расходных средств, в частности, кислородных баллонов. Только реанимациям столичных больниц требуется не менее 700 метрических тонн кислорода, тогда как получают медики в лучшем случае половину от нужного им количества.

"Нет кислорода. Не хватает врачей. Люди умирают, и это не фигура речи. Мы тут на стоянке час находимся, за это время моя сестра скончалась", - говорит этот человек.

В ВОЗ назвали ситуацию "душераздирающей".

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Мы делаем все, что в наших силах, мы обеспечиваем поставки оборудования и средств ухода, мы направляем баллоны со сжиженным кислородом, мы посылаем все, что требуется, чтобы развернуть полевые госпитали".

Первые самолеты карго в Индию отправились из аэропортов Британии еще в воскресенье вечером.

В те же часы ЕС ввел в действие план защиты гражданского населения, позволяющий быстро организовать помощь иностранным государствам.

Об этом накануне сообщила председатель комиссии фон дер Ляйен.

Помощь выделили и США, индийский премьер уже поблагодарил американского президента за поддержку.

И Германия была одной из первых, протянувших Индии руку.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Мы работаем над тем, чтобы развернуть мобильные цеха, которые могли бы производить кислородные баллоны и другое оборудование для аппаратов ИВЛ. Не только мы. вся Европа. Я разговаривала с португальским премьером, эта страна в настоящий момент председательствует в ЕС. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Индии".

Согласно тем же официальным данным, в Индии прививка против коронавируса уже была сделана свыше 145 млн жителей, население страны превышает миллиард триста миллионов человек.