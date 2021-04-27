Суд наложил ограничения на работу ФБК

В ходе предварительного заседания по иску об экстремизме Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о "запрете определенных действий" в отношении Фонда по борьбе с коррупцией и Фонда защиты прав граждан. Связанные с Алексеем Навальным структуры отныне не могут взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба - все это вплоть до решения суда по делу об экстремизме.

16 апреля столичная прокуратура подала иск с требованием признать экстремистскими ФБК, а также Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального", заявив, что те добиваются "создания условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"".

В самом ФБК произошедшее назвали "глупостью" и заявили, что решение суда не повлияет на его работу. Адвокат Иван Павлов сообщил о намерении его обжаловать.

Накануне прокуратура самостоятельно приостановила деятельность штабов Алексея Навального - также до судебного решения по делу об экстремизме. Их участников обвиняют в использовании интернета для "пропаганды своей деятельности, обмена информацией и привлечения новых участников", а также размещении "экстремистских материалы, призывов к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в не согласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях и др.".

Заседания Мосгорсуда проходят в закрытом режиме: материалам дела присвоен гриф "секретно".

В случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности последует уголовное ответственность (согласно части 2 статьи 282 УК РФ).