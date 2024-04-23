Видео. Наводнение на Урале: уровень воды в реках остается высоким

На российском Урале и в Казахстане продолжаются масштабные наводнения, хотя уровень воды в некоторых реках и начал снижаться.

По данным МЧС России, в Курганской области остаются затопленными более пяти тысяч домов, эвакуированы 15 052 человека, в том числе 2 258 детей.

19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 1008 см, побив тем самым исторический максимум 1994 года. После этого вода стала спадать.

Ранее курганский Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения сообщил, что из-за наводнения в Тобол смыло радионуклиды на урановом месторождении Добровольное. В "Росатоме" назвали сообщения "преднамеренной дезинформацией". Там утверждают, что месторождения находятся далеко от воды, и наводнение их не затронуло.

В Оренбургской области уровень воды в реке Урал снижается с конца прошлой недели, сообщили в МЧС России. Во вторник у Оренбурга он опустился на 10 см ниже опасного уровня — до 920 см, заявили в пресс-службе муниципального образования Оренбургский район.

Тем не менее затопленными остаются более 12 000 домов и больше 19 тысяч приусадебных участков. Эвакуированы более 17 тысяч человек, среди них — около пяти тысяч детей.

Уровень воды в реке Ишим, протекающей через соседнюю Тюменскую область, растет, сообщили в МЧС. К 22 апреля он достиг 1062 см, что превышает критический уровень на 212 см. В нескольких районах объявлена эвакуация, более 3,5 тысяч человек были эвакуированы.

На прошлой неделе наводнения также произошли на северные и южные регионы Казахстана, уровень воды в местных реках поднялся. Власти объявили чрезвычайное положение в десяти из 17 регионов страны.

По данным МВД Казахстана, в результате наводнений погибли по меньшей мере семь человек, затоплены тысячи домов.

В выходные спасатели продолжали прочесывать затопленные районы на лодках. Они снимали собак и кошек с крыш домов, а также собирали застрявший в паводковых водах скот.