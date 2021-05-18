Госдума против ФБК: закон о выборах принят в первом чтении

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент людям, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.

За принятие законопроекта проголосовали 293 депутата, против — 45 человек, воздержались — двое. Всего голосовали 340 депутатов.

Документ внесла группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). Инициатива предусматривает, что гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не имеет права быть избранным депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

Ограничение распространяется на:

учредителей;

членов коллегиального руководящего органа;

руководителей и их заместителей;

глав структурного подразделения и их заместителей;

членов, участников, работников экстремистской или террористической организации;

людей, которые предоставляли деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощь.

При этом закон будет иметь обратную силу. Для руководителей запрещённых организаций и объединений запрет на участие в выборах в Госдуму будет действовать в течение трёх лет со дня признания организации экстремистской, а для иных участников, например, присылавших пожертвования, — один год.

КПРФ и "Справедливая Россия" отказались поддерживать законопроект. Замруководителя фракции справедливороссов Валерий Гартунг обратил внимание на то, что ограничения могут распространиться практически на всех, кто оказывал помощь, финансировал или работал с подобной организацией. Первый зампред комитета по государственному строительству Юрий Синельщиков (КПРФ) добавил, что законопроект нарушает конституционные права российских граждан на участие в выборах.

В первую очередь запрет на участие в выборах может коснуться сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов Алексея Навального. 16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании этих организаций экстремистскими.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков, комментируя законопроект в твиттере в начале мая, написал, что предложение депутатов угрожает тем, кто работал в команде Навального или делал пожертвования в адрес организаций, связанных с политиком. «Мы уже видели массу „законов против Навального“, но ТАКОГО еще не было, конечно. Жертвовал в ФБК в течение последнего года (!) — тебе нельзя в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) — тебе нельзя в Госдуму», — заявил Волков. По его оценке, запрет может затронуть более 200 тысяч человек, делавших пожертвования команде Навального.