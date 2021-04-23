Добьется ли оппозиция освобождения Навального? | Куб

В десятках городов России прошли несанкционированные акции с требованиями освободить оппозиционера Алексея Навального. Более тысячи человек задержали.

Что это? Дальнейшее “Закручивание гаек” или борьба с “экстремизмом”? Дело Навального - политическое или криминальное? Разбираемся в “Кубе”.

Акции, даже по самым щедрым оценкам, оказались не самыми многочисленными за последние годы. МВД насчитало 14 тысяч участников по всей России, из них меньше половины - в Москве. Независимые наблюдатели оценили столичный протест в 15 тысяч человек.

Политолог Виталий Третьяков не впечатлился акциями.

Оппозиционный журналист Олег Кашин считает, что немногочисленность протеста связана с “завинчиванием гаек”.

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала “использовать все имеющиеся инструменты”, чтобы освободить Алексея Навального, который сейчас находится в больнице при колонии, где он отбывает срок.

Некоторые европейцы считают, что заявления ПАСЕ - пустые слова.

“Никто не обращался в Совет Европы и его суд, Европейский суд по правам человека в Страсбурге, так часто, как Алексей Навальный: не менее 20 раз. Ни один европеец не получил взамен так мало защиты", - процитировала доклад правозащитников немецкий обозреватель Каролина де Грютер.

Вот, что говорит журналист Юлия Витязева.

На вопрос журналистов о Навальном пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что главным событием 21 апреля стали вовсе не протесты, а выступление Владимира Путина, во время которого президент ни разу не упомянул оппозиционера.

Независимый политолог Иван Преображенский считает, что это было сделано нарочно.

"Владимир Путин не упомянул эти события, чтобы не придавать им дополнительного значения, - сказал он. - Возможно он даже исключил какие-то пассажи из своего послания, узнав об этом митинге, чтобы лишний раз ее не упоминать и не легитимизировать протесты в этот же день".

А что думаете вы? Навальный отбывает срок за свои политические убеждения или за нарушение закона? Поддерживаете ли вы лозунг оппозиции “Свободу Навальному”?

Заходите на наши страницы в социальных сетях, голосуйте, высказывайте свое мнение, и до новых встреч в “Кубе”!