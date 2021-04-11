Киргизия решает судьбу республики
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Киргизия решает судьбу республики. В стране прошёл референдум о принятии новой Конституции, которая утверждает президентскую форму правления. Если реформа будет реализована, полномочия главы государства будут значительно расширены: в частности, он будет руководить правительством и самостоятельно определять его состав, а также сможет предлагать свои законопроекты.
Конституционная реформа и переход к президентской форме правления были главными обещаниями Садыра Жапарова, который стал главой государства на фоне политического кризиса прошлой осени. Жапаров заявлял о желании положить конец «кадровым беспорядкам». Оппоненты обвиняют его в попытке узурпировать власть.