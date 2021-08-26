Киргизия: шырдак снова в моде

Шырдак — так называют традиционный киргизский ковер, изготовленный из войлока. Его орнамент похож на яркую мозаику, рисунки символизируют животных, юрты, озера и горы. Когда-то шырдаки можно было найти в каждом киргизском доме, но потом традиция понемногу сошла на нет.

Тем не менее в последние годы киргизские ковры возвращают себе былую популярность. Так в честь 30-летия независимости Киргизии в городе Нарын организовали фестиваль, на который гости съехались отовсюду.

"Очень здорово увидеть национальную одежду, всех этих людей и ковры. Я бы с радостью купил тот разноцветный, второй с краю", — говорит турист из Франции Пьер Журдик.

Средний размер шырдака — три на четыре метра. Чтобы свалять один ковер, нужно обстричь примерно пять овец. Процесс изготовления — долгий и трудоемкий.

"Этот шырдак — наследие нашей семьи. Ему больше 60-ти лет. Моя свекровь сваляла его самав возрасте 25-30. В то время высококачественной овечьей шерсти не было, так что ей пришлось смешать плохую овечью шерсть, козлиную шерсть и добавить немного белой шерсти. Изготовлен ковер был традиционным способом: шерсть выкладывали на стебли растения чий, сверху лили кипящую воду, пинали ногами и так получали войлок.

В 2012-ом году ЮНЕСКО включила киргизские ковры в Список нематериального культурного наследия человечества.