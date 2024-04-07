Словакия: Пеллегрини на посту президента укрепит власть Фицо

Политическое единство ветвей власти в Словакии могут усилить ее пророссийские позиции - эксперты

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Проправительственный кандидат Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в субботу, укрепив в стране власть премьер-министра Роберта Фицо. По мнению экспертов, Фицо повернул внешнюю политику страны к более пророссийским позициям, как Виктор Орбан в Венгрии.

Ольга Гярфасова, политический аналитик:

"Я думаю, что окончательную победу ему принесло то, что он более эффективно завоевал голоса тех кандидатов, которые не преуспели в первом туре. Это Штефан Гарабин, а также избиратели венгерского меньшинства на юге Словакии".

Пеллегрини набрал 53,26% голосов против 46,73% у кандидата от прозападной оппозиции и Ивана Корчока. Пеллегрини заявил, что его победа означает, что правительство получит поддержку в достижении своих целей. Он добавил, что сделает все, чтобы Словакия навсегда осталась на стороне мира, а не на стороне войны.

Корреспондент Euronews Аттила Мадьяр передает из Батиславы:

"Победа Петера Пеллегрини может укрепить пророссийскую политику Словакии и всего региона Центральной Европы. Премьер-министр Роберт Фицо сможет продолжать свою программу без вмешательства союзника, нового главы государства".

Президенты Словакии не обладают широкими исполнительными полномочиями, но могут накладывать вето на законы или оспаривать их в конституционном суде.