Киргизия и Таджикистан прекратили конфликт

Киргизия и Таджикистан подписали заявление о прекращении вооружённого противостояния на границе двух стран. Бишкек и Душанбе договорились о намерении создать двустороннюю рабочую группу по урегулированию ситуации.

Конфликт вспыхнул в четверг в районе водораспределительного пункта, принадлежность которого оспаривают оба государства. После столкновений местных жителей в перестрелку вступили пограничники. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации. Применялась бронетехника и вертолёты.

Киргизия сообщила о 13 погибших — как пограничниках, так и мирных жителях. Из зоны столкновений были эвакуированы более 2700 человек.

Это далеко не первый конфликт на границе Киргизии и Таджикистана: рубежи в этом регионе проходят в чересполосицу, там множество анклавов. Страны неоднократно намеревались провести демаркацию.