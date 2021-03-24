МИД Турции назвал сделку с Россией по ЗРК С-400 "завершенным делом"

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе в связи со встречей глав МИД стран НАТО, призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400. Заявление главы американской дипломатии прозвучало в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Чавушолгу в свою очередь сказал Блинкену, что сделка с РФ по С-400 является "завершенным делом". Контракт на поставку ЗРК С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. Тогда решение Анкары вызвало негативную реакцию у США и альянса в целом. Сейчас новая администрация США пытается усилить давление на Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сказал, что страна хочет увеличить "число своих друзей": "Мы продолжим формировать наши отношения с разными государствами - от Соединенных Штатов до России, от Европейского Союза до арабских стран с учетом интересов Турции и ожиданий нашего народа. Как стране, расположенной на перекрестке между Африкой, Европой и Азией, у нас нет возможности поворачиваться спиной ни к востоку, ни к западу".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО очень сильно заинтересована в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса. По словам дипломата, разногласия между членами НАТО есть, однако альянс может стать сильнее, если преодолеет их. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе одной из главных дискуссионных тем стала перестройка альянса в рамках концепции "НАТО-2030".