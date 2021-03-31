"Пик активности российской авиации"

НАТО сообщает о повышенной активности российской военной авиации: в понедельник самолёты НАТО вылетали на перехват 10 раз, опознав по меньшей мере шесть различных групп, в которых находились в том числе стратегические бомбардировщики.

Согласно заявлению представителей Альянса, российские машины находились в международном воздушном пространстве — над Северной Атлантикой, Северным, Чёрным и Балтийским морями — с выключенными устройствами опознавания, не вели переговоров со службами воздушного движения и создавал и потенциальную опасность для гражданских полётов.

В Москве эти заявления пока никак не комментировали.