"Не забывать, не бояться, становиться сильнее - вместе". 11 марта - в Европе День памяти жертв терроризма. Его отмечают в 16-й раз, и каждый год список невинных людей, погибших при терактах и пострадавших в них, пополняется всё новыми именами.

Траурная церемония состоялась в столице Франции, где от рук джихадистов с 2015 года погибли 260 человек. Выразили поддержку их родственникам и выжившим в терактах президент Эммануэль Макрон и другие политические лидеры страны.

Памятные мероприятия в присутствии испанской королевской четы и представителей Еврокомиссии также прошли в Мадриде.

Илва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам: "Мне, как и многим другим европейцам, трудно представить себя на вашем месте. Мы не знаем, каково это - пострадать от нападения или потерять близкого человека в теракте. Но многие европейцы боятся, что однажды они тоже окажутся не в том месте и не в то время. Не каждый из нас становится жертвой. Но все мы - под прицелом. И нам нужно бороться с терроризмом сообща".

Борьба с терроризом, помощь пострадавшим и семьям жертв - в приоритете политики ЕС, добавили в Еврокомиссии.

День памяти был учреждён после трагедии 11 марта 2004 года, когда при взрывах в поездах в Мадриде погиб 191 человек.

Этот теракт стал частью продолжительной серии атак экстремистов. Галле, Лондон, Лион, Париж, Утрехт - в прошлом году террористические акты прогремели в целом ряде городов по всей Европе.