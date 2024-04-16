Австралия: нападение на церковь в пригороде Сиднея полиция назвала терактом

By Euronews

Комиссар полиции Нового Южного Уэльса назвала терактом нападение на церковь в пригороде Сиднея. Злоумышленник арестован. Пострадавшие находятся больнице.

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Австралийская полиция назвала терактом нападение на прихожан и епископа католической церкви Христа Доброго Пастыря в пригороде Сиднея Уэйкли. В понедельник вооруженный ножом 16-ти летний злоумышленник во время вечерней службы ранил шесть человек. Подросток был арестован. Пострадавшие госпитализированы.

Карен Уэбб, комиссар полиции Нового Южного Уэльса:"На решение объявить этот инцидент террористическим актом повлияли действия человека, который, как мы утверждаем, пришел в эту церковь с ножом и нанес ножевые ранения епископу, священнику и другим лицам. Мы считаем, что здесь есть все элементы, которые подходят под определение религиозного экстремизма".

Произошедшее спровоцировало беспорядки в Уэйкли. Сотни людей вступили в ожесточенные столкновения с охранявшей церковь полицией, и требовали выдать им нападавшего. В результате стычек два сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Десять полицейских машин были уничтожены.

Теракт в Уэйкли произошел всего через несколько дней после нападения в торговом центре Сиднея. Тогда жертвами преступника стали семь человек.