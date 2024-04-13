Нападение в торговом центре в Сиднее: 6 погибших

By Euronews

Посетители ТЦ в Сиднее подверглись жестокому нападению

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По меньшей мере 6 человек погибли в результате нападения на посетителей торгового центра в пригороде Сиднея. Как сообщают местные СМИ, еще несколько человек пострадали, они находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших - маленький ребенок, сообщил представитель полиции.

Нападавшего застрелил полицейский инспектор, пятеро пострадавших скончались.

Ранее сообщалось, что нападавших было двое, но эта информация не подтвердилась. Представитель полиции рассказал, что подозреваемый действовал в одиночку. Личность преступника пока не установлена. Мотивы преступления также не известны.

В больницы Сиднея были доставлены по меньшей мере семь человек с ножевыми ранениями.