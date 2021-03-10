МАГАТЭ: "Слишком многое изменилось"

Тегеран и Вашингтон требуют друг от друга вернуться к обязательствам по "ядерной сделке", но ни одна из сторон пока не делает первый шаг, и судьба договора так и висит на волоске. Две недели назад Тегеран серьёзно ограничил иностранным наблюдателям доступ к своим ядерным объектам.

Но даже если бы одна из сторон сейчас полностью пошла на попятный, безболезненного возврата к прошлому ждать не стоит: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Euronews рассказывает, почему.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

"Нельзя сказать, что мы просто возьмём и вернёмся в 2015-й. Слишком многое изменилось. Необходимо оценить, сколько всего произвёл Иран, на что эти материалы были использованы, что стало с остатками и излишками. Если их продали, то куда, кто теперь этим владеет и что с этим делает. Иран провёл и множество научных исследований, запрещённых договором. Нужно решить, что делать с этим и как это взять под контроль".

Главное опасение мирового сообщества: за это время Иран уже оказался на пороге создания собственного ядерного оружия. Накануне в Тегеране сообщили, что готовы довести обогащение урана до 60% — а этого уже достаточно для создания "начинки" атомного боеприпаса. Именно такое развитие событий и должен был предотвратить шестисторонний договор.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

"Это был бы огромный регресс, прискорбная ситуация, это привело бы к дестабилизации и так неспокойного региона. Я надеюсь, что этого не случится, и МАГАТЭ собирается сыграть в этом свою роль".

Иран отрицает, что его действия направлены на создание ядерного оружия. В Тегеране подчёркивают, что не отказываются от сотрудничества с МАГАТЭ, хотя и вынуждены ограничить работу наблюдателей. Главные претензии иранских властей — к санкциям со стороны США.