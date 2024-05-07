Глава МАГАТЭ стремится к ужесточению ядерных проверок в Иране

By Euronews и AP

Глава МАГАТЭ в Иране добивается ужесточения проверок ядерной программы страны. Аналитики отмечают, что у него мало рычагов влияния и он должен опасаться пустых обещаний Тегерана.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси принял участие в конференции по ядерным технологиям в иранской провинции Исфахан и встретился с главой иранской дипломатии Хосейном Амиром Абдоллахияном в Тегеране.

Руководитель надзорного органа ООН по ядерной энергетике заявил, что предложил "конкретные меры" для "восстановления доверия" к ядерной программе Ирана.

При этом МАГАТЭ всё труднее контролировать быстро развивающуюся ядерную программу исламской республики. Ситуация усугубляется напряжённостью на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля с ХАМАС.

Гросси предупредил, что Тегеран обогатил уран до уровня, "близкого к оружейному", которого хватило бы на "несколько ядерных бомб". Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, но ни одно другое государство не обогащало уран до такого уровня, не производя его.

Глава МАГАТЭ также признал, что его агентство не может гарантировать, что ни одна из иранских центрифуг не была отсоединена для "тайного обогащения".

Во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами назвал переговоры "продуктивными" и заявил, что сотрудничество с МАГАТЭ и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия "является главной целью политики и стратегических планов" исламской республики.

"22% инспекций МАГАТЭ проводятся в Иране. Такого количества инспекций не было ни в одной стране за всю историю", – добавил иранский чиновник, подчеркнув, что Тегеран "будет решительно расширять ядерные технологии".

Знаковое ядерное соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы было подписано Ираном и ведущими мировыми державами в 2015 году.

Согласно этому соглашению, Иран получил облегчение санкций в обмен на введение ограничений на свою ядерную деятельность. В частности Ирану оставили право обогащать уран только на безопасный уровень в 3,67%.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступает во время встречи с министром иностранных дел Ирана в Тегеране, 6 мая 2024 года. AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Решение тогдашнего президента США Дональда Трампа отказаться от исторической сделки привело к разрыву этого соглашения в 2018 году.

Белый дом ввёл против Ирана целый ряд новых санкций, начав кампанию "максимального давления" в попытке заставить страну свернуть ядерную программу.

Эта кампания имела обратный эффект, заставляя Иран всё дальше отходить от своих обязательств по СВПД. С тех пор Иран ускорил обогащение урана, начал разрабатывать новые центрифуги и сократил сотрудничество с МАГАТЭ.