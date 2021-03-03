Неизвестный ранил ножом восемь человек

Восемь жителей города Ветланда, расположенного в южной Швеции, получили в среду ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Злоумышленник был задержан. Полиция возбудила дело о покушении на убийство и проводит проверку возможных террористических мотивов нападавшего. Сам он находится в больнице, так как получил ранение при задержании.

Йан Йханссон, член городского совета: «Я считаю, что случившееся в нашем городке, – большая трагедия. Я не верю своим глазам, настолько это ужасно. Я потрясен. Мне звонили знакомые и сказали боятся выйти из дома по делам. Это не нормально».

Восемь пострадавших получили ранения разной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Полиция оцепила пять мест, связанных с совершением преступления.