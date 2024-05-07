Полиция обыскала офис ультраправого евродепутата на фоне подозрений в шпионаже в пользу Китая

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Полиция провела обыск в офисе видного немецкого ультраправого законодателя в Европейском парламенте в Брюсселе. Об этом сообщила главная прокуратура Германии.

Максимилиан Кра, главный кандидат от партии "Альтернатива для Германии" на предстоящих выборах в Европарламент, оказался под пристальным вниманием после того, как в прошлом месяце его помощник был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Цзянь Го - гражданин Германии, работавший для Кра с момента его избрания в законодательный орган ЕС в 2019 году, - обвиняется в сотрудничестве с китайской разведслужбой и неоднократной передаче информации о переговорах и решениях в Европейском парламенте. Квартира Го в Брюсселе уже подвергалась обыску в прошлом месяце, говорится в заявлении прокуратуры.