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Полиция обыскала офис ультраправого евродепутата на фоне подозрений в шпионаже в пользу Китая

Максимилиан Кра
Максимилиан Кра Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Jorge LiboreiroEuronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Полиция обыскала офис ультраправого евродепутата на фоне подозрений в шпионаже в пользу Китая

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Полиция провела обыск в офисе видного немецкого ультраправого законодателя в Европейском парламенте в Брюсселе. Об этом сообщила главная прокуратура Германии.

Максимилиан Кра, главный кандидат от партии "Альтернатива для Германии" на предстоящих выборах в Европарламент, оказался под пристальным вниманием после того, как в прошлом месяце его помощник был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Цзянь Го - гражданин Германии, работавший для Кра с момента его  избрания в законодательный орган ЕС в 2019 году, - обвиняется в сотрудничестве с китайской разведслужбой и неоднократной передаче информации о переговорах и решениях в Европейском парламенте. Квартира Го в Брюсселе уже подвергалась обыску в прошлом месяце, говорится в заявлении прокуратуры.

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