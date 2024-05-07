Европейское турне Си Цзиньпина: китайского лидера ждут в Белграде и Будапеште

By Euronews

Председатель КНР Си Цзиньпин прибывает в Белград в 25-ю годовщину бомбардировки силами НАТО посольства КНР в Югославии. "Это не будет забыто", - говорят аналитики.

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Председатель КНР Си Цзиньпин 7-8 мая совершает государственный визит в Сербию. Китайский лидер прибывает в Белград в 25-ю годовщину бомбардировки посольства КНР в Югославии. С тех времен США и НАТО настаивают на том, что это случилось из-за череды ошибок. Инцидент продолжает омрачать отношения между Пекином и Вашингтоном. Китай, по словам аналитиков, забывать о произошедшем не собирается.

Свен Бископ, аналитик, профессор Гентского университета:"Конечно, это не будет забыто. Но, возможно, в какой-то степени память об этом сохраняется несколько искусственно, чтобы при необходимости об этом напомнить, с целью оказать давление".

В последние годы в Сербию, страну, не входящую в ЕС, потекли китайские инвестиции. Пекин владеет шахтами, заводами и финансирует строительство высокоскоростной железнодорожной ветки между Белградом и Будапештом. Закупила Сербия у Китая и скоростные пассажирские поезда. Одновременно Китай обвиняют в загрязнении окружающей среды в этой стране.

Мият Лакичевич, аналитик Novi Magazin:"В некотором смысле, в таких странах, как Сербия, экономика находится на переднем плане, а экология – на втором".

Есть претензии и другого рода. В адрес китайского шинного завода в Сербии звучали обвинения в незаконной перевозке людей и эксплуатации вьетнамских и индийских рабочих.

Из Сербии Си Цзиньпин направится в Венгрию, ставшую первой европейской страной, подписавшей с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы нового Шелкового пути. В Венгрии Китай инвестирует значительные средства в заводы по производству электромобилей.

**Тамаш Матура, аналитик: **_"Вероятно, из-за растущего уровня протекционизма в Европе, для китайцев сейчас очень важно перенести хотя бы часть своих производственных предприятий из Китая в Европу, чтобы остаться и производить продукцию в пределах Евросоюза"._

ЕС считает, что сравнительно низкие цены на автопродукцию из КНР - результат нечестной конкуренции. Брюссель обвиняет Пекин в субсидировании строительства электромобилей, поступающих на европейский рынок.