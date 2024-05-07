Израиль проводит в Рафахе "ограниченную операцию"

Израиль называет свою операцию в Рафахе ограниченной, не такой масштабной, о какой заявлялось в течение нескольких недель. Надежды палестинцев, радостно встретивших известие о согласии ХАМАС на перемирие, рухнули после первых израильских ударов, обрушившихся на восточные кварталы города.

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Израильская танковая бригада вошла на КПП Рафах рано утром во вторник и взяла под свой контроль критически важный переход, основной путь доставки помощи в осажденный анклав и выезда для тех, кто может бежать в Египет.

Израильские военные заявили, что захватили контрольно-пропускной пункт после получения информации о том, что он "используется в террористических целях". Военные не предоставили доказательств, подтверждающих это утверждение. По их словам, прилегающий к КПП район был использован для минометного обстрела, в результате которого погибли четверо израильских военнослужащих в районе КПП "Керем-Шалом".

В ЦАХАЛ также заявили, что наземные войска и авиация нанесли удары по предполагаемым позициям ХАМАС в Рафахе.

Предложение о перемирии Израиль отверг, назвав его "не отвечающим требованиям".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель осудил наступление на Рафах.

Я боюсь, что это снова приведет к большим жертвам, жертвам среди гражданского населения. В секторе Газа проживают 600 тысяч детей. Их вытеснят в так называемые "безопасные зоны" в секторе Газа. Но в Газе нет безопасных зон. Жозеп Боррель глава внешнеполитического ведомства ЕС

Утром во вторник палестинцы в Рафахе оплакивали своих родных и близких. В результате израильских авиаударов погибли по меньшей мере 23 палестинца, в том числе 6 женщин и 5 детей в возрасте трех лет.

Десятки тысяч жителей Рафаха и перебравшихся сюда перемещённых лиц покидают дома в связи с объявленной ЦАХАЛ эвакуацией. Они направляются на побережье, в Аль-Муваси, район, который Изриаиль объявил теперь безопасной зоной.