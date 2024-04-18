В Швеции принят закон, снижающий возраст для изменения пола

By Euronews

Депутаты шведского парламента одобрили закон, позволяющий изменить пол с 16 лет. "За" проголосовали 234 депутата. "Против" - 94. Для смены пола больше не требуется диагноз гендерной дисфории.

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Шведский парламент принял закон, снижающий возраст, необходимый для изменения пола, с 18 до 16 лет. "За" высказлись 234 депутата, 94 выступили против.

Лицам младше 18 лет по-прежнему будет необходимо одобрение опекуна, врача и Национального совета здравоохранения.

Однако для смены пола больше не требуется иметь диагноз гендерной дисфории. Речь идет о дистрессе, который человек испытывает из-за несовпадения между своей гендерной идентичностью и полом, приписанным при рождении.

Закон вступает в силу 1 июля 2025 года. Аналогичные законы приняты в Дании, Норвегии, Финляндии и Испании.