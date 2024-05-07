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Палестинский министр: шансов на прекращение огня в Газе мало

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Shona Murray
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Палестинский министр иностранных дел заявил, что ХАМАС не может добиться прекращения огня после того, как в воскресенье Израиль отверг план такого соглашения. Причину Рияд аль-Малики видит в том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет продолжения войны

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Риад аль-Малики дал интервью в Брюсселе корреспонденту Euronews. Он сказал: 

Израиль никогда не создавал у нас впечатления, что он ищет возможности для прекращения огня. Наоборот. Нетаньяху хочет продлить войну, он хочет расширить войну. Он был удивлен, так же, как и всё израильское руководство, готовностью  ХАМАС принять эту сделку, и это их сильно разоблачило.

Шона Мюррей: Как вы думаете, есть ли надежда на то, что переговоры о прекращении огня можно реанимировать, или на данный момент они закончены?

Аль-Малики: Я не думаю, что сейчас существует какая-либо возможность прекращения огня. Нетаньяху очень хорошо знает, что если боевые действия будут прекращены на данный момент, то через 145 дней, через 175 дней будет очень трудно возобновить убийства. В течение этого периода американцы и многие другие вмешались бы, чтобы сделать такое временное состояние постоянным. Он очень этого боится, зная, что в тот момент, когда закончится война, закончится и его политическая карьера.

Мюррей: Нетаньяху и его военные советники сказали бы, что место решающей битвы - это Рафах. Потому что Яхья Синвар и всё высшее руководство ХАМАС, вероятно, находятся там вместе с израильскими заложниками».

Аль-Малики: Предположим, что они правы. Предположим, что израильтяне пойдут на Рафах. Что они будут делать? Они уничтожат Рафах, убьют 20 тыс, 30, 40 тыс палестинцев, в основном детей и женщин. Что если они обнаружат, что Синвар ещё жив, и они не смогли найти никого из своих заложников? Тогда израильтяне поймут, что они поставили неприемлемые условия и недостижимые военном отношении задачи. Но их премьер-министр на самом деле не ищет решения. Он хочет втянуть нас в региональную войну, и он хочет втянуть в эту войну американцев. Именно поэтому президент Байден так настоятельно пытался убедить Нетаньяху не входить в Рафах.

Мюррей: С европейской точки зрения, как вы думаете, есть ли какое-либо движение, скажем, к признанию Палестины как государства?

Риад аль-Малики, министр иностранных дел Палестинской национальной администрации:Есть движение, возглавляемое Испанией, с небольшим количеством стран, включая, Ирландию и Словению, вероятно, также и Норвегию. Если 3 или 4 такие страны намерены признать Государство Палестина, то я ожидаю, что они сделают это в ближайшие пару дней.

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